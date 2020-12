Inter, la politica sui rinnovi non cambia: c’è un divieto netto. E Conte è d’accordo

Sono diversi i discorsi sui rinnovi in casa Inter già avviati. La società nerazzurra è pronta a fare il proprio dovere, ma ha posto una condizione chiara. La riporta il Corriere dello Sport di oggi: “La politica dell’ad Marotta e del ds Ausilio, benedetta da Conte, non cambia. I rinnovi degli accordi in essere si possono anche discutere con gli agenti durante le settimane del campionato e delle coppe, ma è “vietato” arrivare alla fumata bianca e all’annuncio quando il pallone rotola perché chi firma (è questa la teoria in viale della Liberazione e alla Pinetina) perde fame e motivazioni. Il discorso vale per Barella, ma anche Bastoni, Martinez, De Vrij, Gagliardini, Brozovic, D’Ambrosio (che però ha un’opzione a favore del club) più quelli in scadenza nel 2021. In un momento in cui tutti faticano a pagare gli stipendi, alzare ulteriormente il monte ingaggi non è ritenuto saggio”.