Inter-Porto, Calhanoglu: “Onana-Dzeko? Capita, adrenalina. Lukaku…”

Dopo la partita contro il Porto, ai microfoni di Sky Sport arriva l'MVP della serata: Hakan Calhanoglu, autore di un'altra grande partita

Eva A. Provenzano

Il gol della vittoria lo ha segnato Romelu Lukaku, ma c'è chi per l'UEFA ha fatto meglio nella partita di andata degli ottavi di CL tra Inter e Porto, Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco è stato premiato come miglior in campo.

Dopo la partita ha parlato ai microfoni di Skysport, queste le sue parole:

-Risultato cercato e sofferto da squadra?

Sapevamo che non sarebbe stato facile, sono una squadra forte, di qualità. È stato emozionante giocare oggi davanti ai nostri tifosi, abbiamo meritato di vincere. Ci mancava solo il gol. Abbiamo creato tante occasioni e alla fine menomale che ha segnato Lukaku: sono contento che abbia segnato lui, perché ha bisogno di fiducia.

-Quanto è importante ritrovarlo?

Lo sapete meglio di me quanto è importante per l'Inter. Il suo entusiasmo e la sua forza aiutano sempre, non dimentichiamo che dobbiamo ancora andare a giocare a Oporto e li sarà ancora più difficile di oggi come a Barcellona. Sarà una guerra.

-A prescindere dal ruolo stai facendo bene: miglior Calha di sempre?

Faccio quello che mi chiede il mister e cerco di dare sempre il massimo. So quanto vale questa maglia per me. Sono contento di lavorare così e voglio migliorare.

-Onana- Dzeko: hai fatto da paciere?

Normale, tutti vogliono vincere e da fuori si vede sempre tutto come se fosse strano. Questa è una parentesi giù chiusa: sono giocatori di esperienza e ci hanno già riso su. Tutti hanno adrenalina, succede, è normale.

(Fonte: SS24)