Inter, Mkhitaryan: “Dzeko-Onana? Conta la vittoria e vincere al ritorno. Lukaku…”

Le parole del centrocampista dopo la vittoria dei nerazzurri contro la formazione di Conceição

Eva A. Provenzano

«Un risultato importantissimo contro una squadra contro la quale non è facile, specie in casa loro. Grazie a Romelu e ai miei compagni abbiamo vinto. Ci aspetta una partita difficile a Oporto, non è ancora finita. Faremo di tutto per vincere». Così Mkhitaryan ai microfoni di Skysport dopo la vittoria sul Porto.

-Barcellona, la vittoria col Napoli, c'è qualcosa che vi accende nelle partite importanti?

Sappiamo che le gare importanti le affrontiamo di giorno in giorno. Anche stasera era difficile, abbiamo lottato e combattuto e siamo stati ripagati.

-Lukaku quanto è importante per voi e quanto ha sofferto in questi mesi?

Non è stato facile per lui, è tornato dall'infortunio e si è fatto male di nuovo però è capace di fare miracoli e speriamo stia bene perché è un giocatore importante per l'Inter sia che entri dalla panchina, sia da titolare. Chi gioca deve fare la differenza e chi entra deve aiutare.

-Scintille tra voi, stavolta tra Onana e Dzeko, ci sta ogni tanto discutere...

Succede, conta il risultato e non c'entra cosa è successo. Conta prepararsi per il ritorno e vincere anche in trasferta.

(Fonte: SS24)