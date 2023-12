Inter, Barella: “Periodo condizionato, ora testa ripulita. Seconda stella? Voto per vincere”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Skysport dopo la vittoria per due a zero contro il Lecce

Dopo la partita contro il Lecce, Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Skysport e si è soffermato sulla vittoria e sulla sua prestazione dopo aver trovato un gol su assist di Arnautovic. Queste le parole del centrocampista di Inzaghi: «Soddisfazione per i tre punti e abbraccio grandissimo all'attaccante austriaco? Il non fare gol è una roba che colpisce tutti, difficile quando capita ad un centrocampista, immagina se succede ad un attaccante, è peggio. Però abbiamo bisogno di tutti, lui si è fatto trovare pronto e gli faccio i complimenti per l'assist e per tutta la prestazione. Sicuramente è uno dei giocatori più forti con cui io abbia giocato».