Inter, una sola sconfitta dopo 23 giornate. Tre precedenti fanno sognare in grande

Vittoria importantissima quella dell’Inter nel derby. Sotto di due gol, la squadra di Conte ha ribaltato la gara, ha conquistato i tre punti e ora guida la Serie A insieme alla Juventus e sogna in grande. C’è un precedente che fa sperare i nerazzurri per l’epilogo finale: nelle altre tre occasioni in cui, alla 23esima giornata, l’Inter aveva perso solo una partita poi è arrivato lo scudetto. Ecco la statistica ricordata da Opta:

4 – Le stagioni in cui l’#Inter ha perso una o meno partite dopo le prime 23 giornate di Serie A e ne ha vinte almeno 16 di queste:

1988/89 – 18V 1P

2006/07 – 20V 0P

2007/08 – 18V 0P

2019/20 – 16V 1P