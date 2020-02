Ibrahimovic la prende bene: “Inter da scudetto? No. Quel bacio alla Nord dopo il mio gol è stato…”

Autore della seconda rete arrivata nel finale di primo tempo, Zlatan Ibrahimovic commenta nel post partita la sconfitta del Milan nel derby. Queste le sue parole raccolte in zona mista dai microfoni di Pressing: “Ibrahimovic: “Difficile spiegare cosa è successo, primo tempo perfetto e nella ripresa abbiamo preso due gol in 14 minuti e abbiamo perso fiducia in quello fatto nel primo tempo, pressare e portare palla. Avevo grande voglia poi tanti anni fa giocavo in questa atmosfera, ho preparato tutta la settimana questa partita. Bacio alla Nord? Tutto istinto, è il momento è difficile spiegare, non penso prima della partita, era un bel momento. Inter da scudetto? No”