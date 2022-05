Inter, vincere per mettere pressione al Milan. Ad Appiano ricordano bene le parole di Pioli

L'obiettivo dell'Inter è quello di battere l'Empoli per tornare in testa e giocare sui nervi del Milan che giocherà domenica a Verona

Toccherà all'Inter aprire il weekend di campionato. I nerazzurri giocheranno oggi a San Siro con l'Empoli perché poi scenderanno in campo mercoledì sera per la finale di Coppa Italia. Il Milan, invece, sarà in campo domenica sera al Bentegodi contro il Verona.

"La missione di Simone Inzaghi e dell’Inter: giocare sul calendario e sui nervi del Milan, andare in testa e vedere l’effetto che fa sulla squadra di Pioli almeno fino a domenica. Non c’è altra via, non c’è pensiero sulla Coppa Italia che tenga. Ci sono, piuttosto, precedenti incoraggianti sui quali Brozovic e compagni vogliono appoggiarsi. Tutti, ad Appiano Gentile, ricordano bene le parole del tecnico del Milan di un mese fa, quando sottolineò la mancata contemporaneità delle gare nel finale di campionato. Inzaghi non ha mancato di replicare, la settimana successiva. E per la verità l’ha fatto anche ieri, al canale ufficiale del club: «Noi facciamo la corsa su noi stessi, il compito mio e dello staff è lavorare su quello che abbiamo in mano, senza stare a pensare a chi gioca prima e chi dopo». Frecciatina e puntualizzazione. Ma pure un memo ai suoi: noi pensiamo a vincere, poi i problemi saranno degli altri", riporta La Gazzetta dello Sport.