Sky – Inter-Dinamo, la probabile: difesa titolare, c’è Perisic. Ancora chance per Satriano

Nel bel mezzo delle trattative di mercato, l'Inter domani scende in campo per l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato

Marco Macca

Nel bel mezzo delle voci e delle trattative di mercato, l'Inter domani scende in campo a Monza per l'ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale in campionato contro la Dinamo Kiev, prevista per le 18.30. Secondo quanto riporta Sky Sport, Simone Inzaghi farà le prove generali in vista della sfida contro il Genoa a San Siro.

Prove generali

In campo, infatti, andrà la difesa titolare, quella formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Anche il centrocampo sarà in gran parte quello che giocherà la prima di Serie A, con il ritorno di Ivan Perisic a sinistra. In attacco, invece, con Lautaro e Sanchez indisponibili e con l'affare Dzeko non ancora giunto alla conclusione ufficiale, scenderanno in campo ancora una volta i giovani: la coppia, infatti, sarà Pinamonti-Satriano, con quest'ultimo voglioso di mettere minuti nelle gambe e fare esperienza.

(Fonte: Sky Sport)