Sky – Inter, da Acerbi e Dimarco a Dzeko in pole: dubbi e scelte per la Roma

Alessandro Cosattini

Le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Roma, in attesa della conferenza odierna. Come riportato da Sky Sport, il dubbio principale riguarda Asllani: lui, Calhanoglu e Mkhitaryan si giocano due maglie per affiancare Barella.

In difesa Acerbi è in pole su de Vrij, con Skriniar e Bastoni a completare la difesa. Dumfries è pronto a destra, con Dimarco grande favorito sulla corsia mancina. In attacco - senza Lukaku - i favoriti sono Dzeko e Lautaro Martinez, con Correa come unica alternativa.