Inter, la probabile formazione anti-Spezia: da difesa ed esterni alla Lu-La

Simone Inzaghi perde Mkhitaryan, ma rispetto a Lecce ritrova D’Ambrosio per il match casalingo con lo Spezia di sabato. Per La Gazzetta dello Sport, in casa Inter può tornare titolare Bastoni in difesa accanto a de Vrij e Skriniar. Gosens ancora favorito a sinistra, Dumfries può invece partire dal 1’ dopo la panchina iniziale all’esordio stagionale. A centrocampo pronti Barella, Brozovic e Calhanoglu, con la Lu-La dal 1’ in attacco. È questa per la rosea la probabile formazione nerazzurra che ha in mente Inzaghi per lo Spezia.