Inter, grosso problema calendario 2020/2021. Scaramanzia al potere? Lega fa sapere che…

L’Inter, unica italiana rimasta in corsa nelle coppe europee, avrà grossi problemi di calendario in vista della nuova stagione. Oltre ai nerazzurri, questo problema lo avrà anche la vincente della finale playoff di B tra Spezia e Frosinone.

In caso di approdo in finale d’Europa League, la stagione 2019-20 dei nerazzurri si chiuderebbe il 21 agosto. Meno di un mese prima dell’inizio della Serie A 2020-21, con il campionato che parte il 19 settembre. Non solo, l’Inter ha diversi nazionali nella propria rosa, che verosimilmente dovranno rispondere alle convocazioni per la finestra fissata a inizio settembre. In pratica, buona parte dei giocatori nerazzurri non avrebbero che pochi giorni di stacco, prima di tornare in campo, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Il Milan, per esempio, si radunerà il 24 agosto. L’Inter non sa neanche quando.

“Ecco perché”, sottolinea la Rosea, “stanno prendendo corpo ipotesi di rinvio delle gare della prima giornata di Serie A che coinvolgono l’ultima neo-promossa ed eventualmente l’Inter. Dalla Lega di Serie A puntualizzano che a oggi non è arrivata nessuna richiesta (forse anche per scaramanzia…). Probabile che, sia i nerazzurri che Frosinone e Spezia, siano concentrati sugli ultimi impegni stagionali e si porranno il problema solo dopo”.