Inter, tutto pronto per il ritiro: ecco chi ci sarà. Fissata una nuova amichevole

Prenderà il via domani ad Appiano Gentile la stagione 2023/24 dell'Inter di Simone Inzaghi. Si inizierà con il gruppo ancora non al completo, in attesa di quei calciatori che potranno godere di ancora qualche giorno di vacanza dopo aver sostenuto gli impegni con le Nazionali. Il programma prevede una prima parte di allenamenti alla Pinetina, prima della partenza per la tournée in Giappone: nel mezzo, oltre al test contro il Lugano, è stata fissata un'altra amichevole.