Lindelof e Djalò, tentativi a vuoto dell’Inter. “Proposto persino Koulibaly, fuori portata”

"A vuoto l’ultimo tentativo con lo United per Lindelof, come pure quello con il Lilla per Tiago Djalò, che il club francese non vuole lasciare partire in prestito. Un intermediario ha persino proposto la possibilità di arrivare a Koulibaly. Ma l’ex centrale del Napoli non è un’opzione percorribile per via dell’ingaggio, 10 milioni di euro netti, decisamente fuori portata per la società di Zhang. I dirigenti hanno poi valutato nelle ultime ore anche il nome di Konstantinos Mavropanos, 25 anni, nazionale greco che gioca nello Stoccarda. Può arrivare - lui sì - in prestito con diritto di riscatto, ma non convincono del tutto le sue caratteristiche tecniche: piede destro, nella difesa a tre è più un centrale che un “braccetto”. Ma in fondo, tutto dipende da Skriniar e dal Psg", spiega La Gazzetta dello Sport.