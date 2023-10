Inter, Repubblica svela: “Contatti per una punta da 50 mln: c’è già l’apertura”

I dirigenti dell'Inter sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e spunta un profilo nuovo per l'attacco

Nome nuovo per l'Inter in chiave mercato. I dirigenti sono costantemente al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e spunta un profilo per l'attacco secondo Repubblica. "Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord, sta stregando molte big europee, tra cui l’Inter. Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e i nerazzurri stanno monitorando la situazione in vista del prossimo mercato estivo, ma il prezzo al momento è di 50 milioni di euro.