Dumfries: “Inter, società fantastica: lì mi sento a casa. Futuro? Vedremo cosa accadrà”

In passato Dumfries si era definito un giocatore con tecnica scadente: "Non mi pento di queste mie dichiarazione. Ma a volte sento la gente dire questo e credo che non sia più vero. Considerato il bagaglio tecnico che ho ora, questo non è più vero. Ho investito molto in questo. Sono arrivato tra i professionisti tardi. E per me quello è stato un grande passo. Forse è quello di cui sono più orgoglioso".