Inter, continua la caccia alla punta. “Ma c’è una new entry delle ultime ore”

Al momento, a due settimane dalla chiusura del mercato la rosa dei candidati è composta da Correa, Zapata, Insigne e una new entry

Ogni situazione è diversa dall’altra, economicamente, tecnicamente e anche tatticamente. Sul fronte Zapata, ad esempio, rimbalzano voci di un’offerta nerazzurra da 30 milioni più bonus, che però non trovano conferme in viale Liberazione. Peraltro, il vero ostacolo in questo caso è il fatto che l’Atalanta, per lasciare libero il colombiano - che andrebbe di corsa all’Inter con cui ha già un accordo -, debba prima trovare un sostituto.