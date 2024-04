Inter, quando arriva lo scudetto? Oggi impossibile. Col Milan se…

Tutti i possibili scenari per la definitiva festa nerazzurra: quanto ancora dovranno attendere i tifosi prima di scendere in piazza

La domanda non è più 'se', ma 'quando'. E' rimasta soltanto la matematica a separare l'Inter dallo scudetto numero 20 della sua storia, per cui è il momento dei calcoli. Quando si potrà definitivamente festeggiare? Lo spiega anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "L’Inter a 7 giornate dalla fine ha 14 punti di vantaggio sul Milan, quindi anche se oggi allungasse a +17 non potrebbe comunque festeggiare il titolo perché a 6 giornate dalla fine ci saranno ancora 18 punti a disposizione. La prima data utile è quindi il 22 aprile, giorno del derby.