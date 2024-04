La vittoria contro l'Empoli ha portato in cascina altri tre importantissimi punti. L'Inter si avvicina a grandi passi verso lo scudetto della seconda stella, al punto da poter già avviare i calcoli per stabilire la data della conquista. La Gazzetta dello Sport riporta la situazione attuale: "Avere 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica significa conquistare il titolo nazionale con quattro turni di anticipo nel caso in cui il distacco resti invariato. Tradotto in un termine temporale: fine aprile.