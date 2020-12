CorSera – Inter, ecco quando si farà il punto sul mercato. Zhang deve evitare un errore

Viaggia spedita l’Inter verso la vetta della classifica. Le ambizioni scudetto passano dai prossimi risultati ma anche da quello che la dirigenza riuscirà a fare sul mercato, tenendo conto delle difficoltà del caso.

Il Corriere della Sera spiega la strategia nerazzurra: “Digerita l’eliminazione in Champions, l’Inter si è rialzata in fretta e ora ha la possibilità di accelerare. Il calendario nelle prossime quattro gare è impegnativo, non proibitivo. Domenica a San Siro arriva lo Spezia, chiude l’anno la trasferta di Verona: l’obiettivo è farsi un regalo e ritrovarsi davanti a Natale. Gennaio riparte contro Crotone e Samp. Lì si farà un primo punto sul cammino e sulla posizione e saranno chiare le intenzioni della proprietà. L’ad Marotta ripete che «il mercato sarà contratto per tutti, bisognerà cogliere le occasioni». se davvero vuole vincere, il presidente Zhang deve evitare un errore: pensare che la squadra non necessiti di ritocchi. All’attacco serve un rinforzo, a centrocampo se escono in tre (Nainggolan, Vecino, Eriksen) qualcosa va aggiunto“.