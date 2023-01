TS – Inter, +60 ancora da raggiungere: ecco quanto chiedono per Dumfries

L' Inter ha ancora diversi obiettivi da raggiungere tra campo e scrivania. Mentre la squadra di Simone Inzaghi insegue un filotto per provare ad avvicinare la vetta, in dirigenza lavorano per raggiungere le cifre chieste da Zhang sul mercato. Lo spiega anche TuttoSport di oggi.

Questo il focus dal quotidiano: "La missione di raggranellare 60 milioni entro il 30 giugno deve essere ancora raggiunta. Per questo, nonostante dal club filtri sempre l’intenzione di non toccare l’organico, è alquanto verosimile pensare che la vittoria in Supercoppa possa “stappare” il mercato in uscita. Il successo sul Milan può essere infatti utile per far digerire ai tifosi qualche decisione impopolare, ma comunque necessaria, per rispettare la missione consegnata da Suning. In tal senso, sembra ormai sul piede d’uscita Denzel Dumfries. La coppia Darmian-Bellanova ha dato le risposte che Inzaghi cercava. Nel caso dovesse arrivare l’offerta giusta da parte del Chelsea (nonostante le “sparate”, il sì potrebbe arrivare in cambio di 45 milioni), sarebbe scontata una risposta positiva".