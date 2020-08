Inter, balzo avanti nel ranking Uefa. In questa stagione è quinta, davanti anche alla Juve

La vittoria dell’Inter ieri in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar ha portato l’Inter in finale, ma non solo. Grazie al cammino nella competizione europea, il club nerazzurro ha migliorato il suo ranking Uefa. Se consideriamo solamente la stagione attuale l’Inter è al quinto posto nel ranking, dietro solamente alle 3 semifinaliste di Champions League e davanti anche alla Juventus. Sono 25 i punti guadagnati dall’Inter in questa stagione, al pari del Manchester City, e dietro a Bayern, Psg, e Lipsia. E se dovesse vincere anche la finale, nella prossima Champions l’Inter salirebbe direttamente in prima fascia.

L’Inter sale anche nella classifica generale, che tiene conto degli ultimi 5 anni, dove oggi occupa la 33esima posizione, alle spalle dello Schalke 04.