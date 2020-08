Cds – Inter, lunedì prossimo il raduno: intanto rientro dei prestiti. Novità nello staff di Conte

Lunedì prossimo ci sarà il raduno per l’Inter alla Pinetina in vista della nuova stagione. Come da prassi tutti dovranno prima sottoporsi ai tamponi e poi si partirà con gli allenamenti. Come sottolinea il, i cancelli del centro sportivo, però, si apriranno già questa settimana: “Facile che accada domani o, al più tardi, mercoledì. C’è, infatti, un’avanguardia di giocatori rientrati dai prestiti e che ha interrotto l’attività da più tempo, che comincerà a lavorare in anticipo. I nomi più plausibili sono quelli di Nainggolan, che ha già cominciato ad allenarsi con il Cagliari, Joao Mario, Radu e Dalbert“. Il quotidiano riporta anche che ci sarà qualche novità nello staff di Antonio Conte : “