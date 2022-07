Inter, cambia la strategia: ecco come si può raggiungere l’obiettivo di bilancio

Le strategie di mercato dell'Inter, complice il mancato arrivo di Bremer, potrebbero ora cambiare. Non solo in entrata, ma anche - e soprattutto - in uscita. Questo perchè Milan Skriniar, l'elemento individuato da sacrificare sull'altare del bilancio, potrebbe ora rimanere a Milano. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul nuovo scenario di casa nerazzurra: "Gli ultimi eventi hanno cambiato la geografia del mercato dell'Inter e le priorità della difesa. Adesso non si spingerà, un po' alla volta, Milan verso la porta di uscita. Adesso si farà il possibile per trattenerlo ad Appiano, dove peraltro sta benone. Non è detto che ci si riesca – certe offerte da Parigi (finora non pervenute) potrebbero cambiare lo scenario – ma il nuovo progetto nerazzurro è chiaro: mantenere la superdifesa titolare di questi anni, a partire dal corteggiatissimo slovacco".