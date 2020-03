Inter, occhio alla difesa: Kumbulla primo obiettivo, ma Raiola propone un suo assistito

In casa Inter si continua a monitorare il mercato italiano e internazionale in cerca di rinforzi per la prossima stagione: per quanto riguarda la difesa l’obiettivo numero uno rimane Marash Kumbulla, centrale albanese classe 2000 che tanto bene ha fatto con la maglia del Verona. Sul giocatore è forte la concorrenza del Napoli e di diversi club europei, e nel frattempo Tuttosport rilancia un altro nome: si tratta di Armando Izzo, in uscita dal Torino e già più volte accostato ai nerazzurri. Decisiva, in tal senso, potrebbe risultare la mediazione di Mino Raiola, agente del centrale granata: “Per la difesa viene tenuto caldo il nome di Izzo: il centrale vuole lasciare Torino ed è stato proposto da Raiola. L’Inter per la difesa pensa soprattutto a Kumbulla, ma il granata è un’opzione da non trascurare“.