Inter, Ranocchia: “Assoluta dedizione per questi colori. Ecco il mio pregio più grande”

Andrea Ranocchia, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter in casa del Genoa. Queste le sue parole: “La cosa più importante era la vittoria, era fondamentale per ridare entusiasmo al gruppo. Ci aspettano partite importanti, volevamo tornare a vincere e non prendere gol. Sono contento della prestazione mia e di tutti i ragazzi, non era facile venire qui e comandare la gara. Abbiamo limitato totalmente il Genoa, sono contento. Io sono sempre pronto quando c’è bisogno. Il mio modo di lavorare è sempre stato questo durante l’arco della carriera, ho sempre lavorato in silenzio ed ho cercato di farmi trovare pronto quando chiamato in causa.

E’ questo credo il mio pregio più grande. Noi prepariamo nel dettaglio tutti i movimenti di tutti i giocatori, io ho sempre fatto il vice De Vrij e mi preparo per giocare in quel ruolo. In emergenza posso far di tutto, ho fatto anche la punta. Oggi mi sono veramente divertito. Se fossi andato in un’altra squadra avrei giocato di più, ma la mia dedizione a questi colori è assoluta e l’ho dimostrata nell’arco degli anni. Per cercare di vincere con questa maglia vale la pena attendere. Giocare nell’Inter e allenarsi con campioni è un piacere. Con loro migliori in continuazione, ogni giorno. L’importante è migliorarsi durante la settimana e farsi trovare pronti. Farò quest’anno, poi vedremo. Speriamo di andare in fondo in tutte le competizioni”.