Inter, col Real allarme rosso per Skriniar. Certi numeri parlano da soli

Il focus in avvicinamento alla delicatissima sfida di Champions League dei nerazzurri

L’Inter proverà a vincere il match col Real Madrid a partire dalla difesa. Le certezze ai nerazzurri non mancano nel reparto arretrato, così come le insidie. In particolare una, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Allarme rosso per Skriniar perché dal suo lato incombe un talento tanto brillante quanto imprevedibile. Vinicius ha addosso l’esuberanza dei suoi 21 anni: in questa stagione era partito in panchina visto che il tridente iniziale nella testa di Ancelotti era formato da Bale-Benzema-Hazard, ma poi è diventato rapidamente un titolarissimo. Del resto, certi numeri rotondi parlano da soli: il giovane brasiliano nella scorsa Liga ha fatto appena tre gol, mentre nelle prime 4 giornate di questa stagione si è già arrampicato a quattro".