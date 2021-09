Inter-Real, Ancelotti: “Domani partita molto aperta, da piccolo ero tifoso dell’Inter”

Dagli indisponibili dell'ultimo momento al ricordo di quando da piccolo tifava proprio per l'Inter: le parole di Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League.

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Real Madrid: "Come si affronta l'Inter? La squadra sta bene, penso che contro il Celta abbiamo giocato bene anche se domani è una nuova partita. Cercheremo di dare il massimo. E' vero sarà una partita difficile. L'Inter ha una struttura molto simile a quella dell'anno scorso, ci piacerebbe vincere e riuscire a dominarla. Iniziare bene questa competizione. Per questo club è una competizione davvero particolare. Ancelotti l'uomo della Champions? L'ho vinta due volte come giocatore, ho bellissimi ricordi di quando giocavo. E altri bellissimi quando allenavo, la decima per esempio. Nella testa è un ricordo ancora molto chiaro. In cosa è cambiata l'Inter? Nuovi stimoli ci sono sempre quando arriva un nuovo allenatore, hanno perso e preso giocatori importanti. Gioca bene e si trova in un buon momento, come abbiamo visto in campionato. Sarà una partita aperta, molto aperta. Speriamo di essere competitivi. Vinicius? Io cerco di trattarlo come tutti gli altri e di spingerlo in allenamento. Il fatto che stia giocando lo ha aiutato ad avere più fiducia in se stesso. C'è stato un periodo in cui non aveva risultati e questo lo sta motivando ancora di più. Real favorito in Champions? Difficile dire chi è favorito ancora prima di iniziare. Quello che si può dire è che il Real sarà competitivo come ha sempre fatto. Spesso l'ha vinta. L'idea è quella di giocare al massimo. Saremo competitivi ma giocheremo contro squadre molto forti. Difficile dire che siamo i favoriti ma lotteremo fino alla fine".