Inter-Real, Brozovic a Mediaset: “Potevamo gestire meglio e prenderci un punto”

Il centrocampista croato, dopo la partita con il Real, ha parlato e ha fatto un'analisi semplice e lucida della serata

Il migliore in campo è stato lui per la UEFA. Alla fine della partita contro il Real Madrid, l'analisi di Brozovicè stata molto lucida: «Abbiamo sbagliato troppi gol nel primo tempo. Ne dovevamo fare due o tre e poi bisogna gestire la partita. Se gestiamo meglio, se aspettiamo, con loro che sono rimasti fermi, finisce zero a zero e avremmo avuto entrambi un punto. Sarebbe stato meglio questo che perdere così».