Inter-Real Madrid, le pagelle: Pozzer non basta, Casadei entra tardi. L’attacco tradisce

L’Inter di Armando Madonna perde 3-0 contro il Real Madrid e saluta la Youth League ai quarti di finale. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Pozzer 7 Primo tempo di ordinara aministrazione, attento e sicuro quando chiamato in causa. Nella ripresa si esalta: para un rigore, sfiora il secondo, evita la disfatta con una super parata nel recupero. Prestazione super, ma non basta.

Moretti 6 Bada al sodo, e conferma di essere un elemento sul quale poter fare affidamento anche l’anno prossimo.

Kinkoue 5 Non ha la sicurezza tecnica per fare il centrale di una difesa a tre, è assodato. Entra spesso in ritardo, con il rischio di concedere punizioni da posizioni importanti agli avversari o di lasciare in inferiorità numerica i compagi. L’entrata scellerata che regala il secondo rigore al Real Madrid è la fotografia del suo livello attuale: mezzi fisici indiscutibili, ma deve crescere ancora molto.

Ntube 6 . (dal 28′ st Cortinovis sv)

Vezzoni 5,5 Schierato a destra dopo aver fatto bene sulla fascia opposta contro il Rennes, parte in maniera molto prudente, badando a non lasciare scoperto il fianco. Lascia ingenuamente la squadra in 10 con due interventi evitabili.

Gianelli 5,5 Rientrato dopo gli impegni con la Prima Squadra, prova qualche spunto sulla destra, ma la gamba non è quella dei giorni migliori e si vede. (dal 23′ st Casadei 6,5 Entra e in pochi secondi va a un passo dal replicare quanto fatto con il Rennes con un colpo di testa imperioso. Voglioso, pimpante, un peccato vederlo entrare a conti ormai quasi fatti)

Agoume 5,5 La sua presenza doveva alzare il livello della squadra, ma così non è stato: gioca con sufficienza, si abbassa troppo e non velocizza mai il gioco. Se voleva mandare un messaggio a Conte beh, non ci è riuscito.

Schirò 5,5 Questa volta il capitano non riesce a trascinare i suoi. Fatica ad alzare i ritmi del pressing, mancano i suoi consueti spunti in area avversaria.

Burgio 5,5 Gli allenamenti agli ordini di Conte non sembrano aver dato frutti: qualche iniziativa sulla fascia e poco altro, tanti passaggi all’indietro e tagli verso il centro poco producenti. (dal 1′ st Persyn 5,5 Lasciato a sorpresa in panchina, quando entra non offre il tanto auspicato cambio di marcia. Da un suo mancato rientro arriva il primo rigore del Real Madrid, e Madonna lo riprende più volte)

Fonseca 5 Mai in partita, non tocca un pallone. Servito pochissimo dai compagni, è vero, ma lui fa poco per cambiare la situazione. (dall’11’ st Oristanio 5,5 Ingresso sfortunato, entra in campo con la squadra in 10 e subisce l’offensiva del Real Madrid. La sua imprevedibilità avrebbe potuto far comodo già nel primo tempo)

Satriano 5 La delusione di questi impegni europei: non incide mai sotto porta, non riesce nemmeno a fare da boa per far salire i compagni. La sosta forzata sicuramente lo ha penalizzato, nella prossima stagioine dovrà dimostrare di valere i soldi e le belle parole spese su di lui. (dal 28′ st Bonfanti sv)

Madonna 5 Questa volta le scelte iniziali non convincono, così come i successivi cambi: nel primo tempo la squadra resiste, ma rimane troppo bassa e dà sempre la sensazione che il gol del Real Madrid, prima o poi, sarebbe arrivato. Tarda a inserire Casadei e Oristanio, due che con la loro qualità e imprevedibilità avrebbero potuto creare qualcosa. Poi, con la squadra in inferiorità numerica e demotivata, non può più far molto.