Inter-Real Sociedad, Inzaghi studia un solo cambio: “Il suo vero grande comandamento è…”

E proprio per questo motivo, Inzaghi è intenzionato a cambiare poco rispetto alla formazione che ha battuto 4-0 l’Udinese a San Siro in campionato.

L’unica novità dovrebbe essere Frattesi titolare al posto di uno tra Barella e Mkhitaryan in mezzo al campo. Verso la conferma Bisseck, con Darmian esterno.

