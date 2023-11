Inter, rebus Cuadrado: solo 97′ e il dolore non va via. Punta la Juve, ma…

Inzaghi conta su Cuadrado. È stato lo stesso tecnico a spingere per averlo in estate.

“Fin qui ha combinato un lavoro riabilitativo, fatto di laserterapia e tecarterapia, a un lavoro di rinforzo muscolare per provare a “scaricare” il tendine. Ha alternato delle giornate passate esclusivamente in palestra ad altre con il lavoro sul campo”.

Le prossime settimane saranno decisive anche in ottica mercato: se non dovessero esserci risvolti positivi, non è escluso che il club nerazzurro possa tornare sul mercato a gennaio per regalare ad Inzaghi un’alternativa a Dumfries.