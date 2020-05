Inter, le regole della Pinetina: un giocatore per metà campo e camere come spogliatoi singoli

Slitta la ripresa degli allenamenti dell’Inter. La ripartenza era inizialmente fissata nella giornata di oggi, ma è stata spostata a domani, massimo giovedì, in modo che tutti i giocatori potranno sottoporsi ai test medici e fisici prima della ripresa. Già da ieri test per i singoli giocatori: sia la classica visita medica che i tamponi per scongiurare casi positivi. “Conte suddividerà i giocatori nei quattro campi a disposizione, scaglionando gli ingressi nel centro sportivo. L’idea è di lasciare la metà campo a un singolo giocatore: dunque due calciatori per ogni terreno di gioco. Otto in totale ma mai contemporaneamente, divisi piuttosto in maniera temporale, sfruttando tutto l’arco della giornata. Almeno inizialmente, infatti, Conte ha previsto una sola seduta al giorno per ogni singolo calciatore. E saranno, evidentemente, sedute atletiche. Il pallone si vedrà magari solo per piccoli esercizi. Sarà molto dura vedere Lautaro o Lukaku calciare in porta, perché è proprio quello il gesto tecnico più rischioso per i muscoli all’inizio di una preparazione. In fondo, qui è proprio come ripartire dopo uno stop estivo”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Alla Pinetina saranno sempre presenti ovviamente un medico, un fisioterapista e uno-due componenti dello staff tecnico. Per tutti c’è l’obbligo di indossare la mascherina dentro il centro sportivo. I giocatori potranno utilizzare singolarmente le camere per cambiarsi prima e dopo la seduta, oltre che per fare una doccia: lo spogliatoio classico resterà infatti chiuso, come pure la club house, il ristorante e tutti gli spazi in condivisione. Sul resto è bene procedere con cautela massima, in attesa di chiarimenti definitivi. Cautela che vale anche per tutti i dipendenti del club: si continua con lo smart working nelle varie sedi nerazzurre. Conte avrà tutti a disposizione. Gli stranieri sono da tempo tornati in Italia, l’unico è Sanchez che deve completare la quarantena domani e che dunque potrà tornare ad Appiano solo da giovedì. Conte poi pian piano ritroverà la rosa al completo, cosa che di fatto è accaduta all’Inter solo in due passaggi di inizio stagione”, aggiunge il quotidiano.