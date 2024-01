Il portiere brasiliano, di rientro dal prestito alla Ternana, lascia i nerazzurri e farà ritorno in patria

Le strade dell'Inter e di Gabriel Brazao si separano definitivamente: il portiere brasiliano, di ritorno dal prestito alla Ternana (nessuna presenza nella prima metà di stagione), rescinderà il suo contratto con i nerazzurri che sarebbe durato fino al 30 giugno 2025, e farà ritorno in patria. Accordo raggiunto con il Santos, che ingaggia il classe 2000 a titolo definitivo e gratuito, garantendo al club di viale della Liberazione una percentuale su un'eventuale cessione futura. Lo riporta Globo Esporte.

Considerato una grande promessa del calcio brasiliano, Brazao non è riuscito fin qui a dimostrare il suo valore, anche a causa dei tantissimi infortuni: cresciuto nel Cruzeiro, approda all'Inter nell'estate del 2019, ma non riuscirà mai a fare il suo debutto in gare ufficiali con i nerazzurri.