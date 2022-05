Inter, il retroscena: “Coppa Italia? Lautaro non ha digerito il cambio, ma subito dopo…”

Adesso il Toro non solo sta onorando la fiducia riposta dal club, ma sta andando oltre anche sotto il profilo caratteriale

L'Inter ora un nuovo leader: Lautaro Martinez. Il centravanti nerazzurro è infatti cresciuto molto sia a livello tecnico che di maturità e lo dimostrano i fatti accaduti nell'ultimo mese e mezzo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti: "Adesso il Toro non solo sta onorando la fiducia riposta dal club, ma sta andando oltre anche sotto il profilo caratteriale, cercando di trascinare la squadra sia in campo sia fuori. Come è successo ad esempio mercoledì all'Olimpico, durante la finale di Coppa Italia.