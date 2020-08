Inter, ricco bonus in palio per Conte: un motivo in più per vincere l’Europa League

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina torna sui meriti di Antonio Conte. L’Inter vista soprattutto negli ultimi impegni porta il suo marchio. Sottolineano i colleghi: “Conte sul campo ha confermato di essere un grande allenatore. Sia per come ha migliorato il rendimento di tanti singoli sia per l’organizzazione che ha dato al gruppo. Se la difesa nelle ultime 6 gare ha subìto una sola rete, non è certo frutto del caso, ma del lavoro di tutti i reparti in fase di non possesso, di movimenti “codificati” che tutti sanno mettere in pratica. L’Inter di questo finale di stagione è una formazione compatta, con un gioco fluido e un discreto coraggio nella fase di pressing. Una tipica squadra… di Conte. Alzare un altro trofeo per lui farebbe scattare uno dei bonus previsti nel suo ricco contratto e gli permetterebbe di affrontare con un altro clima il discorso sul futuro”.