Inter, una richiesta di Inzaghi non è stata realizzata: “E’ rimasto scottato da…”

L'Inter attende una risposta in tempi brevissimi da Milan Skriniar in termini di rinnovo del contratto. Il giocatore si è voluto prendere tutto il tempo possibile per decidere cosa fare, scelta che però, come scrive Tuttosport, non può far felice Simone Inzaghi, che avrebbe voluto regolata questa situazione già da tempo: "Motivazioni, quelle di Skriniar, comprensibili per un giocatore che si trova di fronte a un bivio tanto importante, ma antitetiche a quelle di Inzaghi che ha chiesto espressamente chiarezza sul fronte rinnovi.