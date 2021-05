Repubblica – Inter, le richieste di Conte e quelle di Oaktree. Il compito più duro è di…

Così Franco Vanni sul futuro societario e tecnico dell'Inter, spiegando la posizione di tutte le parti coinvolte

Tanta attesa in casa Inter per l'incontro tra Antonio Conte, la dirigenza e Steven Zhang, che sarà risolutivo per capire cosa ne sarà del futuro. Intanto, però, Franco Vanni, giornalista di Repubblica vicino agli ambienti nerazzurri, ha dipinto lo scenario attuale spiegando le posizioni di tutte le parti in causa: "Conte vuole un'Inter che possa vincere in Italia e dire la sua in Europa. Oaktree vuole regolarità in qualificazione Champions, a garanzia dell'investimento.