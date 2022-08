Inter, ricomincia il campionato: ecco il calendario dei nerazzurri

L'amichevole di Pescara contro il Villarreal è stato l'ultimo atto della preseason dell'Inter. Sabato la squadra di Inzaghi incontrerà il Lecce al Via del Mare per la prima di campionato. "Il match contro il Lecce neopromosso inaugurerà un mese di agosto ricco di impegni per i nerazzurri, che giocheranno quattro partite in totale: dopo il debutto in Puglia, l'Inter tornerà a giocare a San Siro davanti ai tifosi nerazzurri sabato 20 agosto alle 20.45 contro lo Spezia".