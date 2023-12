Niente Bologna in Coppa Italia per Alexis Sanchez, assente già con la Lazio per un affaticamento muscolare: quando può tornare

Niente Bologna in Coppa Italia (qui le formazioni ufficiali) per Alexis Sanchez, assente già con la Lazio per un affaticamento muscolare. Come riportato da Sky Sport direttamente da San Siro, l’infortunio del cileno non preoccupa l’Inter. Sanchez può infatti tornare in campo già per la prossima sfida di campionato contro il Lecce: è questo al momento l’obiettivo dell’attaccante.