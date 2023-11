Inter, rientro vicino per Arnautovic. “Salgono le possibilità di rivederlo col Salisburgo”

Buone notizie per l'Inter dall'infermeria. Inzaghi potrebbe presto riavere il parco attaccanti al completo, visto che Arnautovic è sempre più vicino al rientro. Un'alternativa in più nelle rotazioni del tecnico nerazzurro, ma non da sabato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport "Marko Arnautovic vede avvicinarsi il rientro. L’austriaco ha ricominciato a lavorare in parte sul campo e questo è un ottimo segnale sulla strada per il recupero. Per l’Atalanta non c’è chance, ma timidamente salgono le possibilità di rivederlo tra i convocati magari per la trasferta di Champions a Salisburgo. Lui e Inzaghi ci sperano".