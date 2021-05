Futuro Inter, da Appiano rimbalza con sempre maggior insistenza un interrogativo

Secondo il Corriere dello Sport, dalle parti della Pinetina ci si pone sempre di più una domanda: eccola

E' ancora tutto da scrivere il futuro dell'Inter a livello societario, con la trattativa per il finanziamento da Oaktree da chiudere entro pochi giorni. Alla luce però dei problemi emersi, spiega il Corriere dello Sport, ad Appiano Gentile tutti si fanno una domanda: "Dalle parti della Pinetina rimbalza con sempre maggiore insistenza un interrogativo: perché Suning, trovandosi in simili difficoltà, non ha accettato di cedere il club, visto che l’offerta di Bc Partners, seppure inferiore alle richieste del gruppo di Pechino, era comunque concreta? Zhang jr., con la prospettiva Superlega all’epoca ancora viva, ha preferito battere la strada del prestito".