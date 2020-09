UFFICIALE – Inter, rimborso abbonamenti 2019-2020: tutte le informazioni per i tifosi

L’Inter in un comunicato stampa ha spiegato che dal 30 settembre gli abbonati al Meazza per la stagione 2019-2020 potranno richiedere online il rimborso per le gare giocate a porte chiuse a causa del coronavirus. A partire da mercoledì prossimo sarà attiva la procedura online di richiesta per gli abbonamenti caricati su tessera ‘Siamonoi’.

DUE MODALITA’ DI RIMBORSO – Due le modalità di rimborso richiedibili: monetaria ovvero tramite bonifico bancario oppure attraverso l’ottenimento di un voucher da spendere entro 18 mesi dall’emissione per l’acquisto di abbonamenti o biglietti. Chi opterà per il rimborso tramite voucher parteciperà all’estrazione con in palio “due esclusive esperienze nerazzurre come una giornata al Suning Training Centre di Appiano Gentile e la visita dell’Inter HQ a Milano. Inoltre a una Maglia Home 20/21 autografata dal Vice President Javier Zanetti”. Il rimborso monetario prevede il riaccredito del rateo abbonamento, equivalente alle 7 partite che si sono disputate a porte chiuse, tramite bonifico bancario. Verrà effettuato indicativamente entro 30 giorni dall’ultimo giorno previsto dal periodo di richiesta.

COME FARE LA RICHIESTA – Per avanzare la richiesta è necessario essere iscritti a Inter.it e aver associato al proprio profilo utente il numero di tessera SiamoNoi, sulla quale è caricato l’abbonamento. Sarà così possibile accedere alla pagina dedicata al rimborso e selezionare l’opzione preferita tra le due proposte. La procedura online riservata agli abbonati 19-20 sarà attiva fino a sabato 30 ottobre 2020. Si informa inoltre che tutti gli abbonati alla stagione 19-20, previa riapertura dello stadio San Siro con capienza completa, manterranno la possibilità di poter confermare il loro posto di abbonamento nel corso della prossima campagna abbonamenti 21-22. Inoltre, avranno a disposizione una finestra di vendita anticipata per i biglietti che verranno eventualmente messi in vendita nel corso della stagione 20-21.

Per assistenza e ulteriori informazioni l’Inter comunica che è a disposizione “il servizio clienti Inter al form di contatto o chiamando il numero 02.82942000, attivo da lunedì a venerdì con orario 09:00-13:00 / 14:00-18:00”.

Si precisa, fin da ora, che cliccando sul link “Rimborso abbonamento 19-20” e selezionando una tra le opzioni di rimborso previste, l’utente riconoscerà espressamente che il rimborso monetario o l’emissione di un voucher Ticketing da parte di FC Internazionale Milano, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 18/2020 (convertito in L. 27/2020, come modificato dal D.L. 34/2020, successivamente convertito in L. 77/2020) assolve ad ogni e qualsiasi obbligo di rimborso gravante su FC Internazionale Milano in forza delle norme vigenti, rinunciando così a qualsiasi altra pretesa relativa allo svolgimento della Stagione Sportiva 2019/2020.