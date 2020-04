Serie A, scoppia il caos abbonamenti: la posizione dell’Inter violerebbe…

Tra le incognite che la Serie A deve affrontare c’è quella del contenzioso legale che molti tifosi sono pronti ad aprire nei confronti dei club in caso di mancato rimborso di biglietti e abbonamenti in caso di disputa della parte restante del campionato a porte chiuso o la conclusione anticipata.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la linea di 10 club di Serie A, tra cui l’Inter e la Juventus, violerebbe i diritti dei consumatori, stabiliti da Codacons e Antitrust:”‘Costretti’ a sottoscrivere, nell’atto di acquisto del tagliando o del titolo per accedere allo stadio per tutta la stagione, una serie di condizioni, tra cui quella di non poter richiedere il rimborso“.

Una questione delicata che i club potrebbero trovarsi ad affrontare molto presto. I club ora attendono una decisione ufficiale della FIGC sulle date della ripresa e sul divieto di accesso degli stadi.