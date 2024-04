"Problema, per Marotta, nonostante l'ottimismo di facciata sbandierato pure prima della gara con l'Empoli («Zhang ha voglia di andare avanti, con lui sono arrivati tanti trofei e ci sono tutte le possibilità per proseguire in questa direzione») è che l'operazione legata al riscadenziamento del prestito si è messa in salita. A dare le carte è ora Oaktree e Suning può ottenere la proroga soltanto se sarà in grado di portare in dote un investitore; in caso contrario - scenario sempre più probabile - toccherà al fondo americano prendere in mano il club in attesa di passare la mano a un acquirente che si sceglierebbe in prima persona.

Per rifinanziare il prestito i tempi sono ormai troppo stretti e Zhang - che dopo la sentenza a favore di China Construction Bank non sarà a Milano per la festa scudetto - si muove entro un sentiero sempre più tortuoso in quello che pare sempre più come un vicolo cieco. Il che, come sottolineato, paralizza l'attività del club in una fase già decisiva per programmare la prossima stagione, dopo che i primi passi sono stati fatti pescando Zielinski e Taremi dal mercato degli svincolati".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.