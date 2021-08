FCIN1908 / Inter, confronto Inzaghi-dirigenti su 2 nomi. Brozovic, c’è una novità

L'Inter continua a muoversi per cercare l'attaccante che dovrà completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Redazione1908

L'Inter continua a muoversi per cercare l'attaccante che dovrà completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il preferito della dirigenza era Dusan Vlahovic, operazione praticamente sfumata prima ancora di poter essere abbozzata per i costi non accessibili.

Il secondo nome è e resta quello di Duvan Zapata. Oggi, secondo quanto appurato da Fcinter1908, gli agenti di Zapata hanno avuto un confronto con l'Inter per aggiornare i dirigenti sulla posizione dell'Atalanta. Una posizione che non si è ammorbidita. Al momento i bergamaschi non vogliono cedere l'attaccante senza un valido e pronto sostituto.

Sul terzo nome, secondo quanto riferito a Fcinter1908, è in corso un confronto tra Simone Inzaghi e i dirigenti. L'allenatore ha una predilezione per Joaquin Correa, predilezione ampiamente nota. Il profilo di Marcus Thuram, invece, è quello che più stuzzica i dirigenti. In questo momento, l'Inter preferirebbe investire sul francese, senza tra l'altro l'ostacolo di un presidente come Lotito poco incline a facilitare l'operazione con il suo ex allenatore.

Capitolo Brozovic

Non c'è solo l'attaccante nei pensieri dei dirigenti nerazzurri. Secondo quanto appurato sempre da Fcinter1908, c'è stato un incontro nei giorni scorsi dei dirigenti con Marcelo Brozovic. E' stato concordato con il centrocampista croato di entrare in profondità nel discorso rinnovo subito dopo il termine della sessione di mercato. Da settembre, entrerà quindi nel vivo il discorso del rinnovo di Epic Brozo.