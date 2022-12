Inter, vicino il rinnovo di Darmian. De Vrij, la situazione. Skriniar? Marotta sorpreso…

In casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi di alcuni giocatori. Il più importante è sicuramente quello di Milan Skriniar. Come sottolinea il Corriere dello Spot, non c’è ancora un vero e proprio ultimatum, ma il temporeggiare del giocatore ha sorpreso Marotta e Ausilio che si aspettavano una risposta più rapida. "L’offerta dell’ad, 6 milioni a stagione più bonus, è in linea con il top della rosa che per il lordo è rappresentato da Lautaro e Brozovic. Ma è distante da quella proposta dal Psg, sui 9,5 milioni a stagione. Per questo il difensore slovacco, che a più riprese ha fatto capire di voler restare, spera di strappare una cifra più alta".