L’Inter si gode il miglior Dumfries di sempre: rinnovo sul tavolo, cifre e durata

Sul cammino degli Orange la sua impronta è lampante, visto che a settembre aveva messo insieme ben 4 assist in 2 partite. La stagione con l’Inter è cominciata sullo stesso livello, collezionando 2 reti (contro Cagliari e Sassuolo) e mandando a segno per 3 volte i compagni, garantendo inoltre continuità nella prestazioni a Inzaghi su un versante delicato per via dei problemi fisici accusati da Cuadrado. L’esterno olandese ha messo da parte gli errori della scorsa stagione, non viaggia più a corrente alternata e si porta dietro la convinzione di saper scegliere sempre la mossa giusta per far male agli avversari. Così l’Inter diventa pericolosa non solo a sinistra, con la garanzia Dimarco, ma anche dalla parte opposta.