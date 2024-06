Due incontri alla ricerca dell'intesa. Tullio Tinti e i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per trovare il definitivo accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi. La scadenza richiesta e recapitata in sede dall'agente non è il 2026, ma il 2027. Se non può essere accolta in partenza dall’Inter, almeno per intero, è probabile che si lavorerà su una soluzione alternativa. Si potrebbe allegare una “opzione” al fascicolo, un anno di aggiunta ulteriore da far scattare a determinate condizioni. Tradotto: un prudente 1+1 alternativo. E lo stipendio?