Inizia con il 2-2 di Verona l’era di Oaktree alla guida dell’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport riparte dal campo, per poi passare alle parole di Beppe Marotta e alle difficoltà al momento presenti per il rinnovo di capitan Lautaro Martinez. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano dopo il pari di ieri:

“L’alba dell’era Oaktree è stata bagnata con un pareggio là dove Suning partì con una sconfitta (2-0, il 21 agosto 2016, avversario però il Chievo). Stesso palcoscenico, lo stadio Marcantonio Bentegodi, diverso l’avversario (stavolta era l’Hellas) e soprattutto il contesto, considerato che il match di ieri sera era una passerella di fine stagione. Nonostante questo l’Inter, nel finale, ha ugualmente provato a regalare un successo ai nuovi proprietari che non è arrivato un po’ per sfortuna (il 20° legno stagionale su conclusione di Frattesi deviata), un po’ per le grandi parate di Perilli e un po’ per il gol annullato ad Alexis Sanchez al minuto 92’ per fuorigioco di mezza figura. La gara ha chiuso una settimana storica per l’Inter.