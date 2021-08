Inter, il preparatore Ripert: “Vi spiego il lavoro del ritiro. Cerchiamo di migliorarci”

Le parole del preparatore atletico dell'Inter arrivato insieme a Simone Inzaghi da poche settimane in nerazzurro

L' Inter continua nel suo percorso verso l'inizio del campionato, in programma il 21 agosto, tra allenamenti e impegni amichevoli. Ai microfoni di Inter TV è Fabio Ripert, preparatore atletico della Prima Squadra, a raccontare le sensazioni di questo precampionato.

Come è stato iniziare una nuova stagione al fianco di Inzaghi e quali sono stati i primi passi ad Appiano per la squadra?

"Sono un collaboratore storico del mister, lavoro con Inzaghi da 12 anni ed è stato naturale seguirlo in questa nuova avventura. Abbiamo lavorato in due fasi: la prima di riadattamento e conoscenza dei giocatori, poi una più specifica per la preparazione dell'inizio della stagione".